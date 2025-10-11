Adnkronos News

Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara, tre morti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 'Adriatica' a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine e il personale del 118, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cecchetto a ‘Ciao Maschio’: “Linus? Gli ho risolto la vita”

Adnkronos News

Todaro a ‘Ciao Maschio’: “Il fallimento più grande? Mia figlia…

Adnkronos News

Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate anche Barghouti”

Adnkronos News

Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.