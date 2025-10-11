Il Mattino – Da una chat WhatsApp a un libro: ecco il racconto dell’ultimo scudetto azzurro!

Nell’ambito del Campus Salute, che si svolgerà nuovamente nel quartiere di Scampia, si terrà il Festival della letteratura sportiva, giunto alla sua quarta edizione. La kermesse letteraria si inaugurerà il 15 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium della Parrocchia del Buon Rimedio di Scampia, con la presentazione del libro “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto su WhatsApp” di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo.
Il libro, edito da Homo Scrivens, con l’editing di Aldo Putignano, racconta la stagione sportiva che ha portato alla vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli vissuto attraverso un “gruppo” su WhatsApp, per l’appunto denominato “Azzurro per sempre”, nato su iniziativa dell’avvocato Mandato e via via cresciuto nel tempo, che ora vede tra i partecipanti scrittori, attori, musicisti, imprenditori, docenti universitari, giornalisti, liberi professionisti, ex calciatori e dirigenti sportivi accumunati dalla passione per il Napoli.
Lo scultore Lello Esposito, tra i componenti del gruppo WhatsApp, ha disegnato il “logo”, riprodotto sulla copertina del libro. La prefazione è dello scrittore Maurizio de Giovanni.
Il libro racconta la “condivisione” che ha riunito in un club virtuale persone diverse tra loro per attività, ceto sociale, competenze specifiche, che in molti casi non si conoscono personalmente, ma che hanno vissuto in maniera “collettiva” una stagione che ha portato il Napoli a conquistare il quarto scudetto. Impossibile riportare tutti i nomi di coloro che hanno contribuito al libro ma, è certo, per il lettore ci sarà il gusto di immedesimarsi scoprendo che quella determinata partita, quel momento topico del campionato, è stato vissuto anche da altri con la stessa intensità e partecipazione.
Gli incassi derivanti dalla vendita del volume, detratti i costi di stampa, saranno interamente devoluti alle attività dei ragazzi della Parrocchia del Buon Rimedio di Scampia. Alla presentazione prenderanno parte, oltre agli autori, tra gli altri, l’attore Gino Rivieccio e il condirettore TGR Antonello Perillo.
Fonte: Il Mattino