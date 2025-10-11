Napoli's Rasmus Hojlund celebrates with Napoli's Kevin De Bruyne after scoring the 0-2 goal for his team during the Serie A soccer match between Fiorentina and Napoli at the Artemio Franchi Stadium in Florence, north Italy - Saturday, September 13, 2025 - (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
NewsCalcioRassegna Stampa

Il danese è stato adottato” da Kevin, Rasmus non è più un prospetto

By Giuseppe Sacco
0

De Bruyne l’ha preso sotto la sua ala, Conte l’ha difeso, corretto, spronato. «Deve imparare a essere cattivo sotto porta», aveva detto a inizio stagione.

Factory della Comunicazione

Oggi il danese lo è diventato. Non per atteggiamento, ma per efficacia: ogni tiro ha un peso, ogni movimento una logica e le sette bellezze ne sono una prova. Il suo nome non viene più associato alla parola “prospetto”: Rasmus è già una certezza, nell’attesa che torni Lukaku e che Conte si trovi a gestire uno di quei “problemi” che tutti gli allenatori vorrebbero avere: l’abbondanza.

 

Fonte CdS

Potrebbe piacerti anche
X

CdS Campania – “MAI COSI’ HOJLUND”. Rasmus settebello…

News

Ritrovata la maglia di Maradona, andrà all’asta

News

‘OMAGGIO’ dedicato alla vittoria del quarto scudetto del NAPOLI. Scoprilo…

News

“RASSEGNA STAMPA” . Prime pagine sportive dell’ 11 ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.