Hamsik: “Nel 2011 ero vicino al Milan, ma non ho rimpianti. Scudetto? Il Napoli è la grande favorita”

Marek Hamsik, leggenda del Napoli, è stato vicino a vestire la maglia del Milan. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di MilanNews.it, in un’intervista in cui oltre a questo, ha parlato del suo rapporto con Napoli e della lotta Scudetto.

Ecco le sue parole:

Marek, dopo 14 anni ci puoi dire quanto sei stato vicino al Milan nell’estate del 2011?

“Ero molto vicino al trasferimento al Milan. Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n’è fatto niente…”.

Rimpianti? Potevi giocare nel (forse) ultimo Grande Milan prima di questo. Il Milan di Prime Ibrahimovic, Cassano, Robinho, Gattuso, Nesta, Boateng, Pato e compagnia e lottare per lo Scudetto…

“Io sono contento di questo (che non se ne fece nulla, ndr). Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte”.

Ti senti un po’ napoletano?

“No, io lo sono (ride, ndr). È la mia seconda casa e fa parte di me. E io faccio parte del Napoli”.

Per tanti Milan e Napoli fanno parte delle 3-4 favorite per la vittoria dello Scudetto. Sei d’accordo?