Djokovic si complimenta, Vacherot lo ‘supplica’: “Non ritirarti”

Continua la favola di Valentin Vacherot a Shanghai. Il tennista monegasco ha battuto oggi, sabato 11 ottobre, Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 cinese, raggiungendo, da numero 204 del mondo e dopo essere partito dalle qualificazioni, la prima finale del circuito Atp della carriera. Al termine del match, Vacherot ha incassato i sinceri complimenti di Djokovic, stremato dalle condizioni di Shanghai con problemi fisici che hanno richiesto l'ingresso in campo del fisioterapista: "Te lo meriti. Hai giocato in modo incredibile. Continua così", sono state le sue parole a rete.  Pronta la risposta del monegasco, che spera di affrontare in finale il cugino Arthur Rinderknech, in campo per l'altra semifinale contro Daniil Medvedev: "È stato un piacere giocare almeno una volta contro di te". Poi la 'supplica': "Non ritirarti", a cui Djokovic ha risposto con un sorriso.  
