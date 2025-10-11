Del Genio su Lang: “Giudizio sospeso, ma le occasioni stanno per arrivare”

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha commentato la situazione di Noa Lang, esterno offensivo ancora alla ricerca di continuità con la maglia del Napoli. Il giornalista ha sottolineato come sia prematuro esprimere un giudizio definitivo sul calciatore: “Il giudizio non può essere positivo, ma neanche definitivo. È troppo presto. Le cose possono cambiare in fretta e Lang può ancora diventare determinante”.

Con l’imminente impiego di Neres sulla fascia destra, per Lang si aprono spiragli interessanti, soprattutto come subentrante. “Tra la gara contro il Torino e quella col PSV – da ex – qualche minuto lo giocherà sicuramente. Le occasioni arriveranno, e non saranno le ultime”, ha spiegato Del Genio.

Secondo il giornalista, questo potrebbe rappresentare un primo vero momento di svolta per la stagione dell’olandese: “Aspettiamo gli eventi, Lang avrà spazio. Ora tocca a lui sfruttarlo”.