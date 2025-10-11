NewsCalcioitalia

Convocati Estonia-Italia: 4 esclusi! Tra questi c’è anche Meret

Queste le scelte del CT Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera

By Guido Russo
Questa sera alle 20:45 in quel di Talinn, scenderà in campo la Nazionale Italiana contro l’Estonia padrone di casa.

Una partita fondamentale per gli azzurri che hanno assoluto bisogno di vincere, sperando in un passo falso della Norvegia (impegnata alle 18 contro Israele).

Per l’impegno di oggi, il CT Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati. Non presenti in questa lista ben 4 calciatori, tra cui anche il portiere del Napoli Alex Meret. La non convocazione però sembra essere solo una scelta tattica, in quanto Meret non ha subito alcun infortunio.

Oltre a lui, gli altri assenti sono Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Roberto Piccoli (Fiorentina) e Diego Coppola (Brighton).

Di seguito la lista dei convocati.

Portieri – Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,
Difensori – Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti – Nicolo Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti – Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.

