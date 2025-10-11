Colantuono: “Spinazzola è diventato un quinto formidabile”

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore ed ex tecnico di Spinazzola all’Atalanta

“Gattuso è un tecnico preparato, di grande temperamento e per la Nazionale ha significato tanto. Chi meglio di lui può far capire cosa significa indossare quella maglia? È una maglia pesante. Gattuso ha conoscenze tattiche e motivazionali per dare qualcosa in più a questo gruppo. Ci giochiamo qualcosa di importante in queste partite.

Spinazzola in Nazionale? È tornato a livelli importanti. Lui e Politano amano giocare sull’esterno ma hanno caratteristiche diverse. Quando Spinazzola è arrivato a Bergamo faceva l’esterno alto, ma con una grande attitudine a fare la doppia fase. Con il tempo è cresciuto e migliorato, si è saputo disimpegnare anche a livello basso. È diventato un quinto formidabile se giochi con la difesa a tre, ma anche un terzino fantastico. È un giocatore duttile: secondo me è nel meglio della sua carriera. Spinazzola è di livello assoluto.

Come cambia il Napoli senza Lobotka? Sicuramente tanto nello sviluppo del gioco e Conte rivedrà qualcosa. In questo momento, a Napoli, da quando c’è Conte, si respira un’aria molto positiva. I giocatori con lui si adattano e fanno tutto.

L’Inter secondo me sarà l’anti Napoli. Anche il Milan con una sola competizione può giocarsela fino alla fine. La Roma non è da sottovalutare.”