Buongiorno-Napoli, filtrano buone notizie

Non è un momento facile per Antonio Conte e il suo Napoli, costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni in questo avvio di stagione. Tra le note liete, però, arriva la conferma sul rientro di Alessandro Buongiorno.

Da Castel Volturno filtrano notizie positive, scrive il Corriere dello Sport: il difensore è ormai vicinissimo a tornare in campo e sarà presto a disposizione di mister Conte. Un recupero cruciale per il reparto arretrato, spesso in difficoltà.

Tuttavia, come si legge su Tuttonapoli, il rientro di Buongiorno non basta a rasserenare del tutto l’ambiente. La squadra dovrà infatti fare a meno di due pilastri assoluti. Restano, purtroppo, confermate le assenze di Lobotka a centrocampo e Politano in attacco, entrambi ancora fermi ai box. Conte dovrà inventarsi nuove soluzioni per sopperire a queste pesanti defezioni.