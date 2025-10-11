Belgio, Garcia nel mirino della critica per la posizione in campo di De Bruyne

Rudi Garcia finisce sul banco degli imputati. L’ex allenatore del Napoli, ed attuale commissario tecnico del Belgio, è finito nel mirino della critica dopo il pareggio per 0-0 contro la Macedonia del Nord che ha complicato la corsa al primo posto nel raggruppamento di qualificazione ai prossimi Mondiali dei Diavoli Rossi.

All’ex tecnico azzurro, stando al portale TuttoNapoli che riprende il belga Nieuwsblad, è contestata la posizione in campo di Kevin De Bruyne che, pur andando vicino al gol in un paio di circostanze e fermato dal fuorigioco, sarebbe stata troppo difensivista. “Risultato deludente, ma non una prestazione deludente”, ha commentato Garcia nel post-partita in riferimento al dominio del campo del Belgio senza trovare il gol.