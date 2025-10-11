Ansia per Kvara, brutte notizie per la Georgia

Brutte notizie per la Georgia in vista della difficile sfida contro la Spagna. L’incognita più grande riguarda Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante del Paris Saint-Germain è infatti in forte dubbio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dagli ultimi impegni con il club.

A complicare i piani del CT Willy Sagnol, come si legge su Tuttonapoli, si aggiunge anche la squalifica di Lochoshvili in difesa. Lo stesso Sagnol, consapevole della differenza tecnica, ha già voluto abbassare le aspettative: “La Spagna è una delle migliori squadre del mondo. Sappiamo che c’è una grande distanza tra noi e loro,” ha ammesso il selezionatore.

L’obiettivo per i georgiani, dunque, non è la vittoria, ma “ridurre questa distanza e costruire una squadra rispettabile”. Il Napoli attende con apprensione notizie sulle condizioni del suo ex-talento, sperando non sia nulla di grave. A scriverlo è Tuttosport.