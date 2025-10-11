Compagnoni: “ Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter”

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante il Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto in Serie A: “Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c’è ma per ora si è visto pochissimo”.

La Roma che percorso può fare?

“Per scudetto non ce la vedo ma al momento sono primi senza gol dei centravanti. Se questi iniziano a segnare allora cambia lo scenario. Gasperini ha bisogno di tempo, anche all’Atalanta fece fatica all’inizio. A Roma sta bruciando le tappe”

Il Milan non ha le coppe…

“Ha bisogno dei gol di Gimenez e Leao, che dovrà essere più concreto sotto porta. Il Milan ha grandi potenzialità ma se Gimenez e Leao non segnano farà fatica perché le due competitor sono molto forti”.

Più forte il centrocampo del Milan o quello del Napoli?

“Sono entrambi molto forti, ma preferisco leggermente quello dei Napoli”.

La delusione è la Fiorentina.

“E’ la grande delusione e peraltro ora ha un calendario terribile. E’ una squadra strana perché i giocatori presi sono bravi ma si incastrano male tra loro. Inoltre mi sembra che la rosa pecchi di leadership. Secondo me a gennaio la squadra deve cercare 1-2 giocatori più di personalità. Detto cio tutti si sarebbero aspettati di più da Pioli. Adesso ci sono 2-3 gare durissime, poi penso che la squadra non possa che migliorare”

Anche la Lazio senza mercato sta facendo fatica.

“No ma si sapeva, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare. Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli”.

