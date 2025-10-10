NewsCalcioNapoli

Under 21- Marianucci titolare contro la Svezia: le formazioni

By Giovanni Esposito
L’Italia under 21 di Silvio Baldini sfida i pari età della Svezia in occasione della terza giornata delle qualificazioni ad Euro 2027. Tra i 22 giocatori che scenderanno in campo al Dino Manuzzi di Cesena figura anche il “napoletano” Luca Marianucci. Ecco le scelte dei due CT.

 

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.
SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. Ct. Backstrom

