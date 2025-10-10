Senza categoria

UFFICIALE: Gianni Improta nuovo direttore tecnico dell’Angri

By Giovanni Esposito
0

Gianni Improta è il nuovo direttore tecnico dell’Angri. A darne l’ufficialità la stessa società doriana che milita nel campionato d’Eccellenza campana.

Factory della Comunicazione

“l’US Angri 1927 è lieta di annunciare – come si legge nel comunicato ufficiale della società grigiorossa- l’accordo con Gianni Improta, che da oggi assume ufficialmente il ruolo di Direttore Tecnico di tutte le squadre grigiorosse, dalla prima squadra al settore giovanile e alla scuola calcio”.

Il baronetto di Posillipo avrà un compito molto importante per l’Angri. Infatti, come spiegato dal comunicato, “Improta avrà il compito di guidare e coordinare i vari livelli del calcio angrese, contribuendo alla costruzione di un nuovo percorso tecnico e organizzativo, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e rilanciare il progetto sportivo della società”.

“Ho detto sì all’Angri in poco tempo. Già conoscevo il presidente Anellucci. Ho sempre pensato ai giovani. I giovani mi attraggono. Attraverso queste iniziative i giovani non solo possono diventare grandi calciatori, ma anche uomini. Voglio contribuire a far crescere anche il territorio”.

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

Pastore: “L’assenza di Rrhamani si sta facendo sentire”

Senza categoria

Napoli, le fromazioni ufficiali dei nazionali di oggi. Panchina per Gilmour! Ok…

Senza categoria

Roano: “Il Maradona a Euro 2032? Servono investimenti..”

Senza categoria

Marco Piccari: “Metodo Conte estenuante, il Napoli paga i carichi. Lang? Deve…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.