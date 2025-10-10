UFFICIALE: Gianni Improta nuovo direttore tecnico dell’Angri

Gianni Improta è il nuovo direttore tecnico dell’Angri. A darne l’ufficialità la stessa società doriana che milita nel campionato d’Eccellenza campana.

“l’US Angri 1927 è lieta di annunciare – come si legge nel comunicato ufficiale della società grigiorossa- l’accordo con Gianni Improta, che da oggi assume ufficialmente il ruolo di Direttore Tecnico di tutte le squadre grigiorosse, dalla prima squadra al settore giovanile e alla scuola calcio”.

Il baronetto di Posillipo avrà un compito molto importante per l’Angri. Infatti, come spiegato dal comunicato, “Improta avrà il compito di guidare e coordinare i vari livelli del calcio angrese, contribuendo alla costruzione di un nuovo percorso tecnico e organizzativo, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e rilanciare il progetto sportivo della società”.

“Ho detto sì all’Angri in poco tempo. Già conoscevo il presidente Anellucci. Ho sempre pensato ai giovani. I giovani mi attraggono. Attraverso queste iniziative i giovani non solo possono diventare grandi calciatori, ma anche uomini. Voglio contribuire a far crescere anche il territorio”.