NewsCalcioIn Evidenza

Ritrovata la maglia di Maradona, andrà all’asta

By Emanuele Arinelli
0

È tornata alla luce una maglia di Diego Armando Maradona indossata nel 1984 durante un match contro l’Athletic Bilbao, con un particolare che ne ha fatto schizzare il valore oltre i 30.000 € all’asta.

Factory della Comunicazione

Secondo quanto riportato da CalcioNapoli1926, la camiceta di Diego fu indossata durante la finale di Coppa del Re, celebre per la clamorosa rissa scoppiata tra Maradona e Goikoetxea. Proprio questo dettaglio, insieme al fatto che la maglia risulti strappata durante l’episodio, contribuirà ad aumentarne ulteriormente il prezzo all’asta.

Potrebbe piacerti anche
News

“Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%”

News

“Le sue doti non le scopriamo oggi”

News

“In questo si ispira pienamente a Conte”

Senza categoria

Gattuso: “Raspadori largo? Ci può stare…”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.