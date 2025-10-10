Perù, destituita la presidente Dina Boluarte

Adnkronos News

(Adnkronos) – La presidente peruviana Dina Boluarte è stata destituita dal Parlamento di Lima che ha votato compatto, con tutti i 118 deputati a favore, zero contrati e zero astenuti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento peruviano, José Jerí, durante una riunione del Parlamento nella quale Boluarte non era presente nonostante fosse stata invitata a partecipare. "La destituzione della presidente è stata approvata'', ha annunciato Jerí. In precedenza il Parlamento aveva approvato a maggioranza l'avvio di un procedimento di impeachement nei suoi confronti.  
