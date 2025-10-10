“Napoli Immersive Experience”: il calcio diventa realtà virtuale nel cuore della città

Immagina di indossare un visore e trasformarti in Lukaku, Di Lorenzo o Lobotka, di alzare la coppa dello scudetto o rivivere le magie di Maradona. Tutto questo è possibile grazie alla “Napoli Immersive Experience”, la prima esperienza di realtà virtuale interattiva ideata da un club di Serie A. L’iniziativa, firmata dal Napoli in collaborazione con Bstadium, azienda spagnola specializzata in esperienze digitali sportive, si trova nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, a due passi da Spaccanapoli.

Grazie al sistema LTVR (Live & Time Virtual Reality), i tifosi possono immergersi in un viaggio tra passato e presente, interagire in tempo reale, visitare luoghi simbolo del club e persino affrontare un quiz sulla storia azzurra. La tecnologia, basata su una rete di ultima generazione, garantisce un’esperienza collettiva e fluida, coinvolgendo contemporaneamente più persone.

Per Tommaso Bianchini, general manager dell’area business del Napoli, si tratta di un passo avanti nel rafforzare il legame tra club e città, offrendo ai tifosi un modo nuovo di vivere la propria passione. «Vogliamo creare esperienze sempre più esclusive e coinvolgenti», ha spiegato.

Il biglietto costa 15 euro, con sconti per le famiglie, e permette di vivere un’esperienza che fonde calcio, tecnologia ed emozione: un viaggio virtuale nella storia e nell’anima del Napoli, visto attraverso gli occhi di un bambino azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport