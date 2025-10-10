Moduli flessibili e assenze pesanti: Conte cambia pelle

Il Napoli finora ha trovato equilibrio nel 4-4-2, ma le assenze e la necessità di far rifiatare i titolari porteranno inevitabilmente a modificare l’assetto tattico. Politano, tra i più utilizzati, dovrà riposare, e questo apre alla possibilità di un passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1, con Lang e Neres impiegati contemporaneamente nel tridente. A centrocampo pesa l’assenza di Lobotka: il primo cambio è Gilmour, anche se con caratteristiche diverse, ma Conte potrebbe anche adattare De Bruyne in cabina di regia. Elmas, ancora una volta, potrebbe essere l’arma jolly, capace di dare equilibrio ovunque venga schierato. Le scelte non mancano, ma servirà coraggio e lucidità per cambiare senza perdere l’identità.

