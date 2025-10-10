NewsCalcioNapoli

Moduli flessibili e assenze pesanti: Conte cambia pelle

By Sara Di Fenza
0

Il Napoli finora ha trovato equilibrio nel 4-4-2, ma le assenze e la necessità di far rifiatare i titolari porteranno inevitabilmente a modificare l’assetto tattico. Politano, tra i più utilizzati, dovrà riposare, e questo apre alla possibilità di un passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1, con Lang e Neres impiegati contemporaneamente nel tridente. A centrocampo pesa l’assenza di Lobotka: il primo cambio è Gilmour, anche se con caratteristiche diverse, ma Conte potrebbe anche adattare De Bruyne in cabina di regia. Elmas, ancora una volta, potrebbe essere l’arma jolly, capace di dare equilibrio ovunque venga schierato. Le scelte non mancano, ma servirà coraggio e lucidità per cambiare senza perdere l’identità.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Le seconde linee bussano: Elmas, Lang, Lucca e gli altri in rampa di lancio

News

Abate torna a casa: dalla Campania al Milan e ora alla guida della Juve Stabia

News

Il Napoli di Conte alla prova del fuoco: sette partite in 22 giorni

News

Infortuni nello sport, esperti a confronto alla Mostra d’Oltremare: attesi Signorini…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.