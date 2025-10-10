“Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Fabbroni. Le sue parole:

“Hojlund mi sembra un calciatore in fiducia, ed è una gran bella notizia. Si sente ben utilizzato e importante. Gioca nella squadra campione d’Italia. Mi pare che tutte le condizioni siano positive.

Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%. Anche Spinazzola è un calciatore pienamente in fiducia. Spero che Conte riesca a inserire Ambrosino.

Noi in Italia ci stiamo ancora chiedendo se Lucca a 24 anni può essere considerato un giovane.

L’esperienza si fa solo giocando. Servirebbe un po’ di coraggio per far giocare questi ragazzi, accogliendo anche i loro errori”.