NewsCalcioIn Evidenza

“Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%”

By Emanuele Arinelli
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Fabbroni. Le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

Hojlund mi sembra un calciatore in fiducia, ed è una gran bella notizia. Si sente ben utilizzato e importante. Gioca nella squadra campione d’Italia. Mi pare che tutte le condizioni siano positive.

Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%. Anche Spinazzola è un calciatore pienamente in fiducia. Spero che Conte riesca a inserire Ambrosino.

Noi in Italia ci stiamo ancora chiedendo se Lucca a 24 anni può essere considerato un giovane.

L’esperienza si fa solo giocando. Servirebbe un po’ di coraggio per far giocare questi ragazzi, accogliendo anche i loro errori”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Le sue doti non le scopriamo oggi”

News

“In questo si ispira pienamente a Conte”

Senza categoria

Gattuso: “Raspadori largo? Ci può stare…”

Senza categoria

Fedele: “Spinazzola? Era un clone di Zambrotta”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.