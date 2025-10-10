NewsCalcioNapoli

Le seconde linee bussano: Elmas, Lang, Lucca e gli altri in rampa di lancio

By Sara Di Fenza
Nelle prossime settimane toccherà a chi ha avuto meno spazio. Elmas, sempre affidabile, può ricoprire più ruoli e garantire equilibrio e duttilità; Lang cerca il primo gol e ha bisogno di minuti per dimostrare il suo valore; Lucca, titolare solo nelle prime due giornate, ha totalizzato appena 212 minuti ma si candida per partire dall’inizio in almeno un paio di partite. Anche Neres, ancora ai margini, avrà l’occasione di mettersi in mostra. Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista Champions, potranno essere utili in campionato. Conte sa che in una stagione del genere ogni risorsa può fare la differenza, e ora è il momento di testare la fame di chi ha finora atteso in silenzio.

