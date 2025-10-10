NewsCalcioNapoli

Juan Jesus, il leader silenzioso che Conte definisce “immortale”

By Emanuela Menna
Dopo la vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte ha speso parole di grande stima per Juan Jesus: “È immortale, è intramontabile, teniamocelo stretto”. Una frase che racchiude il valore umano e tecnico del difensore brasiliano nel progetto azzurro. Ex svincolato, come Spinazzola, Juan Jesus ha trovato a Napoli una seconda giovinezza: ha vinto due scudetti, è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio e un simbolo anche fuori dal campo, apprezzato dai tifosi e protagonista sui social come “BatJuan”, il supereroe con le scarpette. A 34 anni rappresenta l’esempio del professionista instancabile, sempre dedito al lavoro e alla squadra. Per Conte è molto più di un semplice giocatore: è un titolare aggiunto, un leader sorridente e affidabile, capace di incarnare i valori di un gruppo che in lui ha spesso trovato sicurezza e ispirazione.

 

