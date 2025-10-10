Adnkronos News

Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): “Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “L’obiettivo di questa edizione di Digitalmeet è l’alfabetizzazione digitale. Tutti in Italia devono imparare ad usare meglio i mezzi che offre la tecnologia. Sono spesso straordinari, ma non li conosciamo a sufficienza”. Così Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e founder di Digitalmeet, intervenendo alla presentazione della 13° edizione del più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale, che prende il via il 20 ottobre e prosegue fino al 25 ottobre, con oltre 150 eventi organizzati in tutta Italia. “L’indice europeo Desi – prosegue Potti – ci colloca al 18° posto per quanto riguarda le infrastrutture digitali, una posizione discreta. Ma sull’alfabetizzazione siamo arretrati negli ultimi due anni scendendo al 25° posto Questo ci deve far riflettere perché cade sulle spalle dei nostri figli”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ia per l’inclusione sociale, Pulse riceve premio Aretè a Salone Csr

Adnkronos News

Innovazione, senatore De Poli: “Bisogna lavorare su conoscenza e…

Adnkronos News

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della giovane madre erano…

Adnkronos News

Presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025, 150 eventi in tutta Italia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.