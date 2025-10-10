NewsCalcioIn Evidenza

“In questo si ispira pienamente a Conte”

By Emanuele Arinelli
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Sport Channel 214 Titti Festa:

 

È una squadra che sta dimostrando di avere grande carattere e spirito di gruppo. È quarta in classifica in Serie B e sta facendo divertire i suoi tifosi.
Tutino?
Sarà convocato per il derby contro la Juve Stabia, anche se probabilmente non giocherà, ma sarà un rientro importante. Lui potrà essere il giocatore in più. L’obiettivo della società sono i play off. Il presidente D’Agostino è ambizioso. Biancolino invece è più prudente, e punta a una salvezza tranquilla. Anche lui è ambizioso e vuole il massimo dai propri giocatori. In questo si ispira pienamente a Conte”.

