IL MATTINO- Torino-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno assistere alla gara Torino-Napoli in programma il prossimo 18 ottobre nel capoluogo piemontese. A riferirlo è “Il Mattino”

Factory della Comunicazione

“In vista della partita di Serie A Torino-Napoli, in programma il 18 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino, il prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania.

Il provvedimento, adottato dopo le valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Comitato di analisi per la sicurezza nelle manifestazioni sportive e sentito il questore di Torino, è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’ordinanza prevede il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, compreso quello ospiti, anche ai titolari della tessera di fidelizzazione del Napoli.Sono esclusi dalla misura i possessori della tessera ‘Cuore Granata’ del Torino, se sottoscritta prima del 31 agosto 2025. È inoltre vietata la vendita dei biglietti nei punti autorizzati della regione Campania.L’acquisto nei settori di tribuna Nord e Sud sarà consentito soltanto ai possessori della tessera ‘Cuore Granata’. I titoli di ingresso saranno incedibili”.