Gazzetta- Vice Di Lorenzo, nella lista non c’è solo Juanlu

Secondo la Gazzetta dello Sport, per il ruolo di vice Di Lorenzo non c’è solo Juanlu Sanchez. Infatti, Manna e tutta la squadra mercato stanno seguendo anche altri nomi.

Factory della Comunicazione

“Ma in Spagna c’è dell’altro ancora, e pure in questo caso si direbbe “retaggio” del recentissimo passato, di perlustrazioni che rientrano nelle dinamiche del mercato: Marc Pubill (22) ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati “regalati”, complessivamente 37’, quasi niente. Però vale comunque ciò ch’è stato, quel che rimane nelle relazioni e nei data base di Castel Volturno e (soprattutto) le sensazioni trasmesse nel corso di una stagione intera con la maglia dell’Almeria (40 partite tra Liga e Coppa del Re, un gol e cinque assist): il Pubill di cui il Napoli prese note va sempre monitorato e certe immagini di quel tempo aiutano a ricordarsene ancora, perché a volte ritornano”.