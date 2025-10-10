NewsIn EvidenzaNapoli

Gazzetta- Vice Di Lorenzo, nella lista non c’è solo Juanlu

By Giovanni Esposito
Secondo la Gazzetta dello Sport, per il ruolo di vice Di Lorenzo non c’è solo Juanlu Sanchez. Infatti, Manna e tutta la squadra mercato stanno seguendo anche altri nomi.

“Ma in Spagna c’è dell’altro ancora, e pure in questo caso si direbbe “retaggio” del recentissimo passato, di perlustrazioni che rientrano nelle dinamiche del mercato: Marc Pubill (22) ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati “regalati”, complessivamente 37’, quasi niente. Però vale comunque ciò ch’è stato, quel che rimane nelle relazioni e nei data base di Castel Volturno e (soprattutto) le sensazioni trasmesse nel corso di una stagione intera con la maglia dell’Almeria (40 partite tra Liga e Coppa del Re, un gol e cinque assist): il Pubill di cui il Napoli prese note va sempre monitorato e certe immagini di quel tempo aiutano a ricordarsene ancora, perché a volte ritornano”.

