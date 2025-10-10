NewsCalcioIn Evidenza

GAZZETTA- Napoli, a Gennaio nuovo assalto a Juanlu

By Giovanni Esposito
Il Napoli non ha mollato Juanlu Sanchez. Il nome del giovane laterale destro difensivo continua a restare sul taccuino di Giovanni Manna. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli in Juanlu Sanchez non ha mai smesso di credere, in realtà – e sotto voce – rappresenta un rimpianto e quando a gennaio si ripartirà con il “valzer”, Manna ritenterà sperando di essere più fortunato: nell’organico, e in prospettiva, va cercato un esterno destro che faccia ogni tanto riposare Di Lorenzo, che va per i 33 anni (da compiere però ad agosto prossimo), al quale deve essere concesso un erede. Manna ha ricominciato a flirtare da lontano, con discrezione, si è risistemato dinanzi al televisore per seguire il Siviglia e quel “fluidificante” che per un bel po’ ha imperversato nell’under 21 e che ha anche la tendenza a segnare: stavolta, sta andando così e così, ha messo assieme sei presenze, un assist e due panchine rimediate negli ultimi 180 minuti nelle sfide contro Rayo Vallecano e Barcellona, ma nel tempo che gli è stato concesso è riapparso lo Juanlu Sanchez che si era imposto sino a diventare una specie di dolcissima ossessione per le strategie del mercato del Napoli”.

