Filardi, ex Napoli: “La rinascita di Spinazzola è merito soprattutto del calciatore”

L’ex calciatore del Napoli, Massimo Filardi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

“La rinascita di Spinazzola è merito soprattutto del calciatore: è stato un grande professionista, senza spazio a inizio della scorsa stagione si è allenato con grande professionalità, Conte gli ha dato una mano di certo sotto il profilo atletico. Spinazzola ha tecnica, sa fare le due fasi, ha tempi di inserimenti importanti, lo ha utilizzato anche da ala con ottimi risultati, continua a farlo quest’anno, per questo non sono andati più sull’esterno. E’ un calciatore fantastico. Nel modulo con i 4 centrocampisti c’è bisogno di un terzino di gamba che occupa lo spazio, come lo fanno molto bene Spinazzola ed anche Gutierrez. Olivera invece è un terzino più tattico ed è più adatto al 4-3-3. Ad un certo punto il Napoli ha rinunciato al costoso Ndoye per puntare proprio su Spinazzola e Gutierrez con grande logica, perchè avendo preso De Bruyne, un allenatore intelligente, come lo è Conte, cerca di far giocare tutti insieme i 4 centrocampisti, ovvero il belga più i tre che sono stati protagonisti nella vittoria dello scudetto. Sarei curioso di vedere, senza Lobotka che probabilmente salterà un po’ di partite, un 4-4-2 con Anguissa e McTominay centrali, Neres per Politano a destra, visto che anche l’italiano è infortunato, e Spinazzola o Gutierrez a sinistra, davanti al terzino classico. In certe gare importanti secondo me sarebbe un’ottima soluzione. Nelle gare meno difficili si può giocare anche con Elmas o Lang larghi a sinistra. In ogni caso con un portiere come Milinkovic si deve giocare più in verticale, contro il Genoa è stato un errore avere troppo possesso palla. Il serbo è un’arma e va sfruttata. E’ una squadra che può fare grandi cose giocando in verticale, diversamente diventa troppo lenta e prevedibile, ed invece deve giocare all’inglese, del resto ha preso tanti calciatori dalla Premier. Per me Conte ci sta pensando, e in Champions questo modulo, 4-4-2 o 4-2-3-1, può portare a grandi risultati. La grande intesa tra De Bruyne e Hojlund va coltivata, per questo non approverei la sostituzione di Lobotka con il belga, che deve giocare più vicino all’attaccante per incidere di più. Spinazzola a livello giovanile era un’ala destra, anche io ho iniziato in quella posizione prima di arretrare. In ogni caso Spinazzola è molto più forte di me, anche se io a causa degli infortuni ho perso una delle mie caratteristiche principali, ovvero la velocità”