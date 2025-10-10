NewsCalcioNapoli

Difesa da ricostruire e baby da rilanciare: prove contro l’Avellino

In difesa, le condizioni di Rrahmani restano incerte, mentre Buongiorno è vicino al rientro e si allena con il gruppo. Olivera e Gutierrez hanno raccolto pochi minuti e dovranno dimostrare di essere pronti per guadagnare spazio. Intanto i giovani Vergara e Ambrosino, protagonisti a inizio stagione con un doppio esordio, sembrano essere finiti nel dimenticatoio: Conte, in questa fase, sembra preferire l’affidabilità all’entusiasmo giovanile. Per testare le seconde linee, è stato programmato un test amichevole con l’Avellino a Castel Volturno: un’occasione per mettere minuti nelle gambe e per guadagnare la fiducia del tecnico. In questo momento ogni dettaglio conta, e Conte non lascia nulla al caso.

