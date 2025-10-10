Da Torino a Napoli: la crescita di Buongiorno che sfida il passato

La partita tra Torino e Napoli non può che essere la gara di Alessandro Buongiorno, cresciuto nel vivaio granata, dove ha collezionato una cinquantina di presenze in Primavera e oltre 100 in prima squadra. Sotto la guida di Juric, soprattutto nell’ultima stagione, è cresciuto sia fisicamente sia tatticamente, tanto da sostituire degnamente Bremer — passato alla Juventus — nel ruolo di perno centrale della difesa a tre.

Factory della Comunicazione

La stagione 2023/24 è stata probabilmente la sua migliore in maglia granata. E proprio il 7 gennaio 2024 si verificò un episodio che, col senno di poi, sembra un segno del destino: Buongiorno segnò di testa il gol del 3-0 contro il Napoli di Mazzarri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In tribuna, quella sera, era presente Antonio Conte, che da quella partita rimase stregato dal numero 4 fino a portarlo con sé al Napoli.

Fonte: CdS