Conte si affiderà a Buongiorno per ritrovare il clean sheet perso ad agosto

Il Napoli, alla prima dopo la sosta per le nazionali, contro il Torino, ritroverà il suo difensore centrale, Alessandro Buongiorno. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte si affiderà anche a lui – aspettando Rrahmani – per ritrovare un clean sheet che manca dal 30 agosto, Napoli-Cagliari, seconda di campionato. Da allora almeno un gol subito a partita, statistica singolare per la squadra con la miglior difesa d’Europa nell’ultima stagione con appena 27 gol incassati. Buongiorno è pronto a sistemarsi di nuovo al centro del reparto per la gioia di Conte che comunque, con Juan Jesus, ha trovato un alleato prezioso, un altro fedelissimo dal rendimento garantito. L’ex Torino però ha caratteristiche uniche. Con la sua fisicità e rapidità accetta i duelli individuali, permette alla squadra di salire, di conquistare metri. Correndo all’indietro recupera in poco tempo campo e la posizione. Con Napoli, squadra e città, ha avuto un impatto immediato. Conte parlò di lui come di un possibile futuro capitano tra molti anni, elogio alla persona prim’ancora che al giocatore. La fascia l’aveva già indossata al Torino. Un’emozione unica, come la prima volta in A. Per amore dei granata, mai avrebbe accettato la Juve: lo disse in un’intervista. Non ha invece mai avuto dubbi sul Napoli”.

