Collovati: “Infortunio Politano? Un peccato. Scudetto? Napoli favorito, ma l’Inter…”

Giovanni Esposito
Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV, è intervenuto Fulvio Collovati, campione del Mondo con l’Italia nel 1982. Di seguito un estratto delle sue parole.

“La svolta emotiva c’è già stata, sono contento che sia arrivato Gattuso che è un campione del Mondo. La Nazionale aveva bisogno di un personaggio che facesse innamorare di nuovo i calciatori alla maglia azzurra. I club sono importanti perchè ti pagano però la maglia della Nazionale è un onore indossarla. Una volta era un orgoglio e deve tornare ad esserlo. Alla luce dei risultati ottenuti, arrivare primi mi sembra un pò impossibile, ma il gruppo di Gattuso può arrivare allo spareggio. E poi in una gara del genere può succedere di tutto.
Politano è un punto di forza per il Napoli e per l’Italia. Quando rientra sul sinistro, i cross di Politano sono terribili per cui il suo infortunio non ci voleva. Era uno dei più in forma e mancherà al Napoli e alla Nazionale.
Il calcio di oggi non è peggiorato, ma ci sono molte partite come Juventus-Milan che non sono un grande spot per il calcio. A volte rischio di addormentarmi, ho avuto tanti bravi allenatori, prima si giocava in verticale, oggi invece si gioca in orizzontale e tutto questo possesso palla mi annoia.
Il Napoli di diritto è la favorita, ma l’Inter nonostante due sconfitte è lì e l’Inter fa paura. 25 conclusioni in porta sono tantissime, vuol dire che l’Inter ha mille risorse per cui credo sia la prima avversaria del Napoli e poi c’è il Milan. Kean è cresciuto con la maglia bianconera addosso e quando dovevano crederci, lo hanno mandato via, ma non è la prima volta che lo fanno. Non ho capito la strategia della Juve degli ultimi anni ”.
