Che successo per i “nazionali” del Napoli, il magic moment del danese
Magic moment per Hojlund, 1 gol ogni 50’: vittoria per McTominay e Gilmour
Momento d’oro per Hojlund. Si stanno svolgendo le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e questa sera sono scesi in campo tre giocatori del Napoli. Rasmus Hojlund con la Danimarca e i due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Il centravanti danese sta dando continuità al suo periodo brillante iniziato all’ombra del Vesuvio. E la Danimarca ringrazia, perché ha conquistato una vittoria fondamentale nel suo girone contro la Bielorussia.
Il successo di Hojlund
Per Hojlund doppietta e assist nella vittoria per 0-6 sul campo della Bielorussia. Una prestazione convincente da parte di tutta la Nazionale danese, salita a 7 punti in classifica insieme alla stessa Scozia che ha vinto in casa con la Grecia. Il centravanti del Napoli ha segnato due gol e davanti alla porta ha dimostrato anche tanta generosità servendo Dorgu per il momentaneo poker. È un gran momento per Hojlund che tra Napoli e Danimarca ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite. Per la precisione: 5 gol in 249’ giocati, ovvero 1 gol ogni 50 minuti circa. Erling Braut Hojlund.
La Scozia di McTominay e Gilmour
Partita differente quella tra Scozia e Grecia, decisamente più combattuta. Alla fine a spuntarla è la squadra di McTominay e Gilmour con una vittoria per 3-1, per lo più immeritata per la grande prestazione offerta dalla Nazionale greca, che ha avuto la capacità di costruire un quantitativo superiore di palle gol, ma anche quella di non concretizzarle. Decisive le reti di Ferguson a circa dieci minuti dalla fine e Dykes per chiuderla. McTominay ha giocato tutta la partita, mentre Gilmour è subentrato al 59’ al posto di Doak.
La classifica del girone
1. Danimarca 7 punti
2. Scozia 7
3. Grecia 3
4. Bielorussia
Gli altri azzurri in campo
Ieri grande soddisfazione per Frank Anguissa e il suo Camerun, uscito vittorioso contro Mauritius per 0-2, con il centrocampista subentrato al 75’ al posto di Moumi Ngamaleu. I prossimi giocatori del Napoli a scendere in campo per difendere le loro Nazionali si vedranno domani. Luca Marianucci giocherà per l’Italia Under 21 contro la Svezia alle 18:15 per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Mentre alle 20:45 ci sarà Belgio-Macedonia del Nord, per una sfida a tinte azzurre tra De Bruyne ed Elmas. Fonte: Il Mattino