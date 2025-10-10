NewsCalcioRassegna Stampa

Che successo per i “nazionali” del Napoli, il magic moment del danese

By Giuseppe Sacco
0

Magic moment per Hojlund, 1 gol ogni 50’: vittoria per McTominay e Gilmour

Factory della Comunicazione

Napoli, è successo per le Nazionali. Magic moment per Hojlund, 1 gol ogni 50’: vittoria per McTominay e Gilmour

Momento d’oro per Hojlund. Si stanno svolgendo le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e questa sera sono scesi in campo tre giocatori del Napoli. Rasmus Hojlund con la Danimarca e i due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Il centravanti danese sta dando continuità al suo periodo brillante iniziato all’ombra del Vesuvio. E la Danimarca ringrazia, perché ha conquistato una vittoria fondamentale nel suo girone contro la Bielorussia.

Il successo di Hojlund

Per Hojlund doppietta e assist nella vittoria per 0-6 sul campo della Bielorussia. Una prestazione convincente da parte di tutta la Nazionale danese, salita a 7 punti in classifica insieme alla stessa Scozia che ha vinto in casa con la Grecia. Il centravanti del Napoli ha segnato due gol e davanti alla porta ha dimostrato anche tanta generosità servendo Dorgu per il momentaneo poker. È un gran momento per Hojlund che tra Napoli e Danimarca ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite. Per la precisione: 5 gol in 249’ giocati, ovvero 1 gol ogni 50 minuti circa. Erling Braut Hojlund.

La Scozia di McTominay e Gilmour

Partita differente quella tra Scozia e Grecia, decisamente più combattuta. Alla fine a spuntarla è la squadra di McTominay e Gilmour con una vittoria per 3-1, per lo più immeritata per la grande prestazione offerta dalla Nazionale greca, che ha avuto la capacità di costruire un quantitativo superiore di palle gol, ma anche quella di non concretizzarle. Decisive le reti di Ferguson a circa dieci minuti dalla fine e Dykes per chiuderla. McTominay ha giocato tutta la partita, mentre Gilmour è subentrato al 59’ al posto di Doak.

La classifica del girone

1. Danimarca 7 punti
2. Scozia 7
3. Grecia 3
4. Bielorussia

 

Gli altri azzurri in campo

Ieri grande soddisfazione per Frank Anguissa e il suo Camerun, uscito vittorioso contro Mauritius per 0-2, con il centrocampista subentrato al 75’ al posto di Moumi Ngamaleu. I prossimi giocatori del Napoli a scendere in campo per difendere le loro Nazionali si vedranno domani. Luca Marianucci giocherà per l’Italia Under 21 contro la Svezia alle 18:15 per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Mentre alle 20:45 ci sarà Belgio-Macedonia del Nord, per una sfida a tinte azzurre tra De Bruyne ed Elmas.  Fonte: Il Mattino

 

Potrebbe piacerti anche
News

Compagnoni crede molto in un neo acquisto azzurro e lo vorrebbe di più in campo

News

Buongiorno – Napoli alza il muro, Conte lo aspetta per ritrovare il clean sheet

News

CdS Campania – “HOJLUND FENOMENO”, cinque gol in tre partite. Ieri…

News

Il Divieto – Criscitelli: Trasferta aperta a Bologna? Sono pessimista

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.