Che successo per i “nazionali” del Napoli, il magic moment del danese

Momento d’oro per Hojlund. Si stanno svolgendo le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e questa sera sono scesi in campo tre giocatori del Napoli. Rasmus Hojlund con la Danimarca e i due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Il centravanti danese sta dando continuità al suo periodo brillante iniziato all’ombra del Vesuvio. E la Danimarca ringrazia, perché ha conquistato una vittoria fondamentale nel suo girone contro la Bielorussia.

Il successo di Hojlund

Per Hojlund doppietta e assist nella vittoria per 0-6 sul campo della Bielorussia. Una prestazione convincente da parte di tutta la Nazionale danese, salita a 7 punti in classifica insieme alla stessa Scozia che ha vinto in casa con la Grecia. Il centravanti del Napoli ha segnato due gol e davanti alla porta ha dimostrato anche tanta generosità servendo Dorgu per il momentaneo poker. È un gran momento per Hojlund che tra Napoli e Danimarca ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite. Per la precisione: 5 gol in 249’ giocati, ovvero 1 gol ogni 50 minuti circa. Erling Braut Hojlund.