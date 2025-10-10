CdS Campania – “HOJLUND FENOMENO”, cinque gol in tre partite. Ieri doppietta ed assist

Sentenza -Hojlund trascina la Danimarca

Prova di forza per la Danimarca, che, trascinata da Rasmus Hojlund (5 gol nelle ultime 3 partite fra Napoli e nazionale), fa polpette della Bielorussia. A Zalaegerszeg, Ungheria, ospiti in vantaggio con Victor Froholdt. Poi si prende la scena Hojlund, che va a segno dopo una sponda dello stesso Froholdt. Allo scadere del primo tempo, il centravanti del Napoli concede il bis, ribattendo in rete un primo tentativo di Dorgu, finito contro il palo. L’ex Lecce, ora allo United, trova il suo gol personale a inizio ripresa, liberato dallo scatenato Hojlund. Una doppietta di Dreyer chiude il set. Nessuna intenzione di mollare la presa, però, per la Scozia degli altri due napoletani Glimour e McTominay, che ad Hamden Park si ritrova sotto contro la Grecia, in vantaggio col romanista Kostas Tsimikas, ma poi reagisce e ribalta tutto con Ryan Christie, il bolognese Lewis Ferguson e Dykes. Gruppo C che così mantiene due squadre in vetta a quota 7 punti. Fonte: CdS