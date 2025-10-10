Buongiorno vuole ritrovare la continuità persa, si comincia col Torino

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, fermatosi ancora una volta, vuole ora ritrovare quella continuità che gli permetta di ritornare leader in difesa. IL Corriere dello Sport scrive: “Buongiorno si era fermato dopo essere rientrato da poco. Stava carburando, Cagliari, Fiorentina e City per ricominciare, poi con il Pisa nuovo stop, nuovo problema muscolare accusato e nuovo esito dopo gli esami strumentali: «Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra». Buongiorno è stato costretto a saltare – dopo la prima con il Sassuolo quando stava recuperando dal precedente infortunio – le sfide contro Milan e Genoa in campionato e quella contro lo Sporting Lisbona in Champions League. In totale, su 46 partite tra quelle dello scorso campionato e quelle di questa stagione, non è sceso in campo 20 volte. Ora vuole ritrovare una continuità che possa permettergli di imporsi come leader difensivo dopo averlo già fatto subito, pronti via, pochi mesi dopo il suo arrivo. Poi una serie di problemi fisici e ora il nuovo stop. Ma il peggio è alle spalle. La tabella di marcia prosegue e dice Torino. Otto giorni alla partita. Il tempo necessario per ristabilirsi del tutto”.

