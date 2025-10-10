Buongiorno – Napoli alza il muro, Conte lo aspetta per ritrovare il clean sheet

Con la sua fisicità e rapidità accetta i duelli individuali permettendo così alla squadra di salire. Il difensore torna a disposizione dopo l’infortunio Lo farà proprio nella partita contro il suo passato: è pronto a sfidare il Torino.

La partita del cuore. Quella che sente in modo particolare. Alla quale non vorrà mancare. Si avvicina il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. All’orizzonte c’è proprio la trasferta di Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18, nello stadio dov’è cresciuto, a cui sono legati molti dei suoi ricordi. Per Conte sarà un recupero prezioso, per Buongiorno un giorno speciale nel club dove tutto ha avuto inizio. Aveva cinque anni quando si è legato ai colori granata che ha salutato solo l’estate scorsa per trasferirsi al Napoli. In un anno ha vinto lo scudetto e ora vuole tornare protagonista dopo l’infortunio rimediato alla quarta giornata.

Fonte: CdS