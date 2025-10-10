Bucchioni: “L’Italia è destinata ad andare ai playoff”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “De Bruyne e Conte sono abituati alle polemiche. Gli episodi col City e col Milan sono stati amplificati, ma è normale quando si tratta di personaggi così centrali. Conte ha ribadito che lui è centrale, senza guardare in faccia a nessuno. De Bruyne deve convincersi che la strada per arrivare al successo è questa. È stato un chiarimento brusco, ma giusto. È giusto che Conte resti il riferimento assoluto, anche per un campione come De Bruyne. L’Italia è destinata ad andare i playoff, non vedo altre strade. Saranno partite che non si possono sbagliare. La nazionale si deve preparare a soffrire. Se l’Italia fosse l’Italia ora sarebbe in testa al girone. Gattuso è maestro in queste situazioni e ritrovarsi sotto l’aspetto dell’umiltà e della capacità di saper soffrire.

