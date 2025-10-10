Breda: “Gattuso incarna i valori della Nazionale. Ha fame, passione e credibilità”

“La Nazionale Italiana non è una squadra come tutte le altre e anche l’impatto emotivo è un aspetto fondamentale e su questo Gattuso ha tutto. Ha tanto anche dal punto di vista tattico, ma avendo fatto il calciatore è più credibile soprattutto per ciò che concerne l‘attaccamento alla maglia. Anche da Spalletti mi aspettavo di più, ma rispetto a Spalletti, Gattuso ha una fame diversa. Certe sfide devi anche sentirle e avere meno certezze può essere utile perchè significa anche mettersi in discussione. Spalletti è un grande allenatore ma ha delle certezze che probabilmente lo hanno condizionato nel suo percorso. Vedo una Nazionale con maggiore entusiasmo, speriamo che questo porti anche ai risultati. Gattuso è una persona vera, è credibile e la Nazionale ha proprio bisogno di certe caratteristiche e lui le incarna tutte quante. Gattuso non è solo passione, lui studia, si applica e vuole migliorarsi sempre. La Nazionale è diversa, per tanti anni non è stata allenata da allenatori di club, ma da selezionatori, ma negli ultimi anni è cambiato qualcosa e anche la componente tattica ha un peso. Resta però forte il senso di appartenenza e Rino può incidere per tornare a trasmettere dei valori che prima di Spalletti si erano persi.