Breda: “Gattuso incarna i valori della Nazionale. Ha fame, passione e credibilità”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Breda, allenatore ed ex compagno di Gattuso
“La Nazionale Italiana non è una squadra come tutte le altre e anche l’impatto emotivo è un aspetto fondamentale e su questo Gattuso ha tutto. Ha tanto anche dal punto di vista tattico, ma avendo fatto il calciatore è più credibile soprattutto per ciò che concerne l‘attaccamento alla maglia. Anche da Spalletti mi aspettavo di più, ma rispetto a Spalletti, Gattuso ha una fame diversa. Certe sfide devi anche sentirle e avere meno certezze può essere utile perchè significa anche mettersi in discussione. Spalletti è un grande allenatore ma ha delle certezze che probabilmente lo hanno condizionato nel suo percorso. Vedo una Nazionale con maggiore entusiasmo, speriamo che questo porti anche ai risultati. Gattuso è una persona vera, è credibile e la Nazionale ha proprio bisogno di certe caratteristiche e lui le incarna tutte quante. Gattuso non è solo passione, lui studia, si applica e vuole migliorarsi sempre. La Nazionale è diversa, per tanti anni non è stata allenata da allenatori di club, ma da selezionatori, ma negli ultimi anni è cambiato qualcosa e anche la componente tattica ha un peso. Resta però forte il senso di appartenenza e Rino può incidere per tornare a trasmettere dei valori che prima di Spalletti si erano persi.
Politano fa la differenza in questo momento e sostituirlo non è semplice. Bisogna trovare un calciatore dalle sue caratteristiche oppure uno diverso per cambiare gioco. Tante squadre in questo momento però hanno infortunati per cui toccherà a Gattuso trovare le soluzioni.
La Salernitana è partita bene, c’era la necessità di ritrovare un entusiasmo che si era perso. La proprietà ha una forza devastante, pecca un pò di inesperienza, ma sarebbe un peccato non riportarla in serie A. La speranza è che continui su questa strada che è difficilissimo, ma la squadra c’è, ci sono giocatori improntati e di categoria superiore e speriamo nella promozione”.