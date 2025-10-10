NewsSu X.comX

Bosco in Rosa. La Festa delle Donne a Capodimonte Sabato alle ore 16 l’happening per beneficenza al femminile

Appuntamento a Porta Miano Le donne per i progetti del Santobono

By Giuseppe Sacco
0


Un’onda rosa pronta a invadere il cuore verde di Napoli. Sabato 11 ottobre alle ore 16, il Bosco
in Rosa 2025 trasformerà i viali del Real Bosco in un palcoscenico di energia, gioia e solidarietà.
Novecento donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la
voglia di stare insieme, sorridere e respirare la bellezza di un luogo unico. Non è solo sport, ma un vero
happening al femminile, una festa della comunità, della leggerezza e del benessere.

Factory della Comunicazione

Il percorso non competitivo di 3 km circa partirà da Porta Miano – Istituto Caselli e attraverserà i
viali storici del parco settecentesco. Gli uomini? Sono invitati, ma solo a tifare e ad applaudire,
trasformando il Bosco in un’arena di entusiasmo. L’evento è organizzato da Napoli Running con la
collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS.
Come ogni anno, infatti, la manifestazione abbina la festa alla solidarietà. Il 2025 sarà dedicato a progetti di
umanizzazione di alcune sale d’aspetto sia all’Ospedale Pausilipon che al Santobono, ma anche della
ludoteca e le degenze del nuovo reparto di neuropsichiatria infantile. L’evento gode del patrocinio morale
del Comune di Napoli.
Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità
del Comune di Napoli. Tante le squadre in rosa che prenderanno parte alla camminata: Anm, Asia, Croce
Rossa Italiana, Eav, Parthenope, Sulle Orme dell’Uomo. Anche quest’anno, al fianco delle runner, ci sarà
Synlab Sdn con iniziative legate alla salute e alla prevenzione femminile, confermando la vocazione sociale
dell’evento; Massingen, Axa, Piu Me, S7, Sebach
Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running: “Il Bosco in Rosa è la nostra festa dedicata alle donne.
Vogliamo che sia un pomeriggio di gioia, di spensieratezza e di condivisione, in cui correre o passeggiare è
solo il pretesto per stare insieme, scoprire il Bosco e dare forza a un progetto solidale importante”.
Eike Schmidt, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte: “Accogliere centinaia di
donne in un’iniziativa che unisce natura, benessere e solidarietà rende il Bosco ancora più vivo. È una
celebrazione della città, della sua energia e della sua capacità di trasformare lo sport in un momento di
festa collettiva”.
Il Bosco in Rosa non è solo una corsa, ma una festa della vita, un pomeriggio in cui la città si
riconosce nel sorriso e nella leggerezza delle sue donne.
Ufficio Stampa Gianluca Agata [email protected] 338.466983

Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 10 ottobre

News

Del Genio: Avanti col centrocampo a quattro, ecco il motivo

News

Live Finale: Domina la Danimarca, convince la Scozia

News

Fabbroni: la mediana in mano a Gilmour. Spinazzola? Una gioia vederlo in nazionale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.