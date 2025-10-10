Belgio-Macedonia del Nord 0-0: 90′ per Elmas e De Bruyne

Il Belgio di Kevin De Bruyne impatta 0-0 contro la Macedonia del Nord di Elif Elmas. La squadra dell’ex tecnico del Napoli, Rudi Garcia, domina la gara e conclude con oltre 20 tiri totali, ma Dimitrievski è super e permette alla sua Macedonia di ottenere un punto importantissimo.

Un risultato che porta clamorosamente la squadra di Elmas al primo posto nel girone con 12 punti, anche se con una partita in più.

Sia De Bruyne che Elmas restano in campo per tutti i 90 minuti, con il centrocampista belga che viene ammonito al 79’.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne,m Debast, Theate, De Cuyper; Vanken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku. A disposizione: Vandervoordt, Sels, Mechele, Meunier, Witsel, Seys, Lukebakio, Vanhoutte, Onana, Batshuayi, Fofana, Opena. CT: Rudi Garcia

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Askovski, Alioski; Atanasov, Barghi, Musliu, Elmas; Miovski, Kostandinov. A disposizione: Iliev, Aleksovski, Serafimov, Despotovski, Velovski, Churlinov, Stankovski, Babunski, Alimi, Trajkovski, Ristosvki, Rastoder. CT: Blagoja Milevski.