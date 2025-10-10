Fedele: “Spinazzola? Era un clone di Zambrotta”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Nel calcio siamo ci dividiamo in risultatisti e giochisti: se siamo i primi, allora dobbiamo essere strafelici di questo inizio di campionato del Napoli, se siamo degli esteti, invece, riconosciamo di aver vinto due gare un po’ soffrendo, mi dispiace per gli infortuni che stanno penalizzando la squadra, sono sinceramente un po’ troppi. Vent’anni fa al Parma Arrigo Sacchi mi parlava degli allenatori, e mi diceva che in un club sarebbero stati necessari più tecnici: oggi i giocatori sono aziende personali, uno come Gilmour non può allenarsi come Mc Tominay o Lucca, hanno sollecitaizoni differenti, al di la delle varie analisi di gruppo che sono comuni, il terzino che fa la progressione o l’attaccante che fa la profondità hanno una sollecitazione muscolare totalmente diversa.

Factory della Comunicazione

De Bruyne? Non può mai essere un problema, personalmente lo schiererei da centrocampo in su, gli azzurri fanno due passaggi e poi al terzo danno la palla al belga: gliene basta uno per andare in porta, la sua forza è questa. Forse patisce un po’ quando si abbassa nella zona di Lobotka perché in Italia marcano stretto, molto più che in Inghilterra, ma è un grande campione e da al Napoli la qualità necessaria per vincere le partite.

Mc Tominay? La sua forza, lo scorso anno, è stata Lukaku, che teneva palla e lui si inseriva, ha fatto 12 gol.

Quest’anno complice l’infortunio del belga sono state un po’ stravolte le cose e oltretutto lo scozzese non ha fatto la preparazione, ha bisogno di un un po’ di tempo. //

Napoli comunque deve fare almeno 70 gol in campionato, occorrono soluzioni offensive oltre alle reti di Hojlund Lang e Neres hanno sempre segnato poco, ci vogliono i gol di Mc Tominay, anche se De Bruyne in questo può dare una grande mano. In ogni caso, oltre all’Inter, per il Napoli non vedo avversari.

Spinazzola? Lui nasce a 17-18 anni come esterno d’attacco, era un clone di Zambrotta, poi con il tempo è passato a fare il terzino sinistro, dal punto di vista tecnico è fortissimo, la grande sorpresa di questa stagione. E’ tornato a livelli altissimi. Hojlund mi piace molto, non è Lukaku per il modo di giocare di Conte, deve ancora migliorare ma le premesse sono più che buone”.

Fonte: TMW