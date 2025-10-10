Senza categoriaCalcioNews

Belgio-Macedonia: sarà De Bruyne vs Elmas dal 1’

Ecco le formazioni ufficiali

By Vincenzo Buono
0

Ecco le formazioni ufficiali di Belgio – Macedonia del Nord.

Factory della Comunicazione

Sfida interessante anche in chiave Napoli, con De Bruyne contro Elmas.

Belgio (CT: García) – Modulo 4-3-3

Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku.

Macedonia del Nord (CT: Milevski) – Modulo 4-2-3-1

Dimitrievski; Zajkov, Stojcevski, Alioski, Musliu; Kostadinov, Atanasov; Ashkovski, Bardhi, Elmas; Miovski.

Potrebbe piacerti anche
News

Bucchioni: “L’Italia è destinata ad andare i playoff”

News

Esposito: “Spinazzola può fare ottime cose anche con la nazionale”

News

Monti: “Mi piace il paragone tra il lancio di Milinkovic-Savic e Krol”

Senza categoria

UFFICIALE: Gianni Improta nuovo direttore tecnico dell’Angri

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.