Belgio-Macedonia: sarà De Bruyne vs Elmas dal 1’
Ecco le formazioni ufficiali di Belgio – Macedonia del Nord.
Sfida interessante anche in chiave Napoli, con De Bruyne contro Elmas.
Belgio (CT: García) – Modulo 4-3-3
Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku.
Macedonia del Nord (CT: Milevski) – Modulo 4-2-3-1
Dimitrievski; Zajkov, Stojcevski, Alioski, Musliu; Kostadinov, Atanasov; Ashkovski, Bardhi, Elmas; Miovski.