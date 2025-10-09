Adnkronos News

Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Christian Vieri sbarca in Kings League al fianco di Diletta Leotta. Oggi, giovedì 9 ottobre, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter è stato annunciato come co-presidente della D-Power, la nuova squadra che debutterà nella prossima edizione del torneo. Ad annunciare l'arrivo di Vieri in Kings League è stato il profilo ufficiale della squadra: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta". "Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER!", si legge su Instagram, accanto a una foto in cui Vieri si mostra sorridente per questa nuova avventura al fianco di Leotta, già diventata la prima presidentessa della competizione e con cui lavora già insieme a Dazn, nelle vesti di opinionista.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Arriva al Sistina Chapiteau ‘Moulin Rouge! Il Musical’ diretto da Massimo…

Adnkronos News

Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): “Necessarie consapevolezza data-driven e…

Adnkronos News

Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta…

Adnkronos News

Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.