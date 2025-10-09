Verso Torino-Napoli, due gli azzurri recuperati

Il Napoli, fermo per la sosta per le nazionali, affronterà il Torino sabato 18 ottobre alle ore 18,00 per la settima di campionato di Serie A, e saranno due gli azzurri recuperati dagli infortuni. Il Corriere dello Sport scrive: “Verso il Toro, insomma, i calciatori recuperabili sono i due ex: il portiere Milinkovic-Savic, che ha dovuto disertare la convocazione della Serbia per un attacco di lombalgia acuto, e Buongiorno, fuori dal Pisa e ora nei tempi giusti per mettere nel mirino la squadra in cui è nato e cresciuto”.

