NewsCalcioRassegna Stampa

Verso Torino-Napoli, due gli azzurri recuperati

By Emilia Verde
0

Il Napoli, fermo per la sosta per le nazionali, affronterà il Torino sabato 18 ottobre alle ore 18,00 per la settima di campionato di Serie A, e saranno due gli azzurri recuperati dagli infortuni. Il Corriere dello Sport scrive: “Verso il Toro, insomma, i calciatori recuperabili sono i due ex: il portiere Milinkovic-Savic, che ha dovuto disertare la convocazione della Serbia per un attacco di lombalgia acuto, e Buongiorno, fuori dal Pisa e ora nei tempi giusti per mettere nel mirino la squadra in cui è nato e cresciuto”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Infortuni Napoli, contro l’Inter mancheranno ancora pedine importanti

News

Questa sera a “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia la giornalista…

News

Ramazzotti, Gazzetta: “Gattuso ripartirà dalle due punte con la sua…

News

I tempi di recupero e le previsioni dei 2 ritorni in campo. Matteo anticipa lo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.