Serie B, sono 41 i calciatori convocati dalle rispettive nazionali: sono in quattro fra Avellino e Juve Stabia

Anche la Serie B è ferma per la pausa delle nazionali. Il campionato cadetto, scrive La Gazzetta dello Sport di quest’oggi, conta ben 41 elementi sparsi in giro per il mondo. Un numero che sarebbe decisamente aumentato se alcuni club avessero dato il placet alla partecipazione di propri elementi al Mondiale U20 di scena in queste settimane in Cile. Dal momento che il torneo si svolge in date non incluse nel calendario internazionale, sono infatti le singole squadre a decidere se concedere o meno alle nazionali in gara i propri calciatori.

Dando uno sguardo alle formazioni campane, Avellino e Juve Stabia annoverano rispettivamente uno e tre calciatori nelle rappresentative di appartenenza:

AVELLINO

Alessandro Milani (Venezuela) JUVE STABIA Mattia Mannini (Italia Under 20)