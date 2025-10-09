Santanchè: “Blue economy fondamentale, in Italia under tourism con 4% territorio visitato”

(Adnkronos) – "Chi c’era prima di noi si è dimenticato che l’Italia è una penisola e per cui la blue economy è fondamentale per il nostro Paese". Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanché, nel corso dell’evento 'Shipday25. Blue to Blue' che si sta tenendo a Roma presso l’auditorium della tecnica. "Questo governo e il presidente del Consiglio credono nel mare – ha continuato nel corso del suo intervento all’assemblea pubblica di Confitarma -. Va fatto un grandissimo lavoro sui porti turistici perché in molti oggi è impossibile entrare per le nuove imbarcazioni". Successivamente la titolare del dicastero ha illustrato la direzione che l’Italia dovrebbe intraprendere per continuare a promuovere lo sviluppo del turismo. "Questa la si deve perseguire assieme a voi perché il vostro settore è fondamentale per via delle crociere e del trasporto marittimo", ha rimarcato Santanché ribadendo da dove si deve partire. "Abbiamo bisogno di aumentare il trasporto marittimo per quanto riguarda le nostre isole minori – ha sottolineato -. Noi siamo fortunati perché l’Italia è tutta una destinazione turistica e quindi dobbiamo solamente raccontarla meglio e essere più orgogliosi di essere italiani". L’essere italiani è stato al centro del suo intervento. "In tutto il mondo c’è voglia di Italia e tanti ci copiano lo stile di vita – ha proseguito -. Non per niente il marchio Made in italy è il terzo più importante al mondo". Un Made in Italy che si tiene anche sullo sviluppo delle crociere sul nostro territorio che, però, nonostante le varie crisi geopolitiche in atto “aumentano dimostrando che il turismo è fondamentale perché è un ponte di pace". La ministra ha poi continuato evidenziando quanto fondamentale sia creare nuovi posti di lavoro. “Noi siamo consapevoli che questo non può farli il governo ma gli imprenditori – ha detto -. L’esecutivo ha capito che bisogna mettervi nelle migliori condizioni per aumentare il lavoro”. Ma, nonostante tutto, “c’è chi si lamenta quando scendono a terra I croceristi, io non mi lamento perché per me sono un valore aggiunto per il turismo”. “Il 75 percento delle persone che vengono in Italia vanno sul 4 percento del territorio nazionale, quindi si deve parlare di under tourism e non di over tourism”, attacca la Sananché. “Io ringrazio tutti voi perché portate l’Italia nel mondo. Nei prossimi mesi verrà aggiornato il piano sul turismo 2023-2027 perché nella nostra vita è entrata l’intelligenza artificiale che aiuterà il settore a crescere”, ha concluso.

