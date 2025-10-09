NewsCalcioIn Evidenza

Reja: “Mi dimisi un paio di volte, il presidente è fatto così”

By Simona Marra
0

Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha raccontato i suoi presidenti partendo da De Laurentiis. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

Mi dimisi un paio di volte, ma poi tutto rientrò nel giro di 24 ore ore con una semplice telefonata. Il presidente è fatto così. Ma è un uomo straordinario e un manager incredibilmente bravo. Ha fatto e continua a fare cose straordinarie.

Altro manager bravissimo. A Roma molti tifosi non lo amano, ma ciò che ha fatto per il suo club è notevole. Anche con lui qualche scontro c’è stato, ma tutto è rientrato subito. Percassi? Grande imprenditore, grande conoscitore di calcio, essendo un ex giocatore. Ha costruito un miracolo all’Atalanta”. 

Ed è stato proprio Reja ad iniziare il ciclo poi diventato vincente con Gasperini: “Già. Ma poi è stato fondamentale l’arrivo di Gasperini. Che consigliai io a Percassi. Loro stavano rattando con Maran. Gasperini lo avevo avuto come giocatore a Pescara ed ero convinto potesse essere la persona giusta. Se mi ha dato ragione? Di più. Io penso che quello che ha fatto non è stato capito fino in fondo. Lui è stato un innovatore al pari di Sacchi. Ha portato un nuovo modo di giocare. All’estero lo hanno studiato attentamente e poi copiato. Farà bene anche con la Roma”.

 

Potrebbe piacerti anche
News

El Kaddouri: “É un momento passeggero, hanno bisogno di lui”

News

Infantino sugli stadi: “Se non ci riusciamo in Italia bisogna chiudere…

News

“Antonio e il suo staff rappresentano la massima serietà professionale”

News

Dopo tanti infortuni doppia gioia per Spinazzola

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.