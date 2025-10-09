Reja: “Mi dimisi un paio di volte, il presidente è fatto così”

Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha raccontato i suoi presidenti partendo da De Laurentiis. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Mi dimisi un paio di volte, ma poi tutto rientrò nel giro di 24 ore ore con una semplice telefonata. Il presidente è fatto così. Ma è un uomo straordinario e un manager incredibilmente bravo. Ha fatto e continua a fare cose straordinarie.

Altro manager bravissimo. A Roma molti tifosi non lo amano, ma ciò che ha fatto per il suo club è notevole. Anche con lui qualche scontro c’è stato, ma tutto è rientrato subito. Percassi? Grande imprenditore, grande conoscitore di calcio, essendo un ex giocatore. Ha costruito un miracolo all’Atalanta”.

Ed è stato proprio Reja ad iniziare il ciclo poi diventato vincente con Gasperini: “Già. Ma poi è stato fondamentale l’arrivo di Gasperini. Che consigliai io a Percassi. Loro stavano rattando con Maran. Gasperini lo avevo avuto come giocatore a Pescara ed ero convinto potesse essere la persona giusta. Se mi ha dato ragione? Di più. Io penso che quello che ha fatto non è stato capito fino in fondo. Lui è stato un innovatore al pari di Sacchi. Ha portato un nuovo modo di giocare. All’estero lo hanno studiato attentamente e poi copiato. Farà bene anche con la Roma”.