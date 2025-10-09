NewsCalcioRassegna Stampa

Pronto Gilmour, le prossime settimane saranno impegnative per lui

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka si è fermato per infortunio, ed la suo posto per le prossime gare ci sarà Billy Gilmour. Il Corriere dello Sport scrive: “Gilmour, insomma, avrà un bel da fare nelle prossime settimane e sarà coinvolto molto più di quanto non sia accaduto finora nella vita della squadra e nella costruzione del futuro del Napoli. Attraverso quella del gioco, certo. Per la precisione: finora, tra il campionato e la Champions, ha accumulato 141 minuti; 114 in 5 partite di Serie A, di cui una da titolare contro il Pisa, e 27 nelle due di coppa entrando sempr e dalla panchina. Il minutaggio complessivo di Billy, per il momento superiore soltanto a quelli di Elmas (116), Marianucci (90 ) , Lang (51), Ambrosino (15), Vergara (1) e Mazzocchi (0) tra i giocatori di movimento, è destinato a crescere vertiginosamente dopo la sosta. A cominciare dalla prima full immersion incastrata nell’arco di una settimana: le tre partite con il Toro a Torino (sabato 18 ottobre), il Psv a Eindhoven in Champions (martedì 21) e l’Inter al Maradona (sabato 25). E non finirà mica così: considerando che Lobotka starà fermo almeno un mese, in ballo ci sono anche l’ultima di ottobre in trasferta a Lecce (28), e a seguire gli incroci di novembre con il Como (1) e l’Eintracht ancora in coppa al Maradona (4), e il viaggio a Bologna (9). L’ultimo prima della nuova sosta. Sette partite in ventidue giorni: certo, è difficile che le possa giocare tutte ed è scontato che la logica delle rotazioni avrà un peso sulle scelte di Conte, ma Gilmour senza dubbio reciterà un ruolo centrale in questa fase”.

