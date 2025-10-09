NewsCalcioRassegna Stampa

Nella lista dei club più “costosi” il confronto sul monte ingaggi con l’Europa è impietoso

By Simona Marra
0

TOP 10. Il confronto con l’Europa è impietoso: nella lista dei club più “costosi” per monte ingaggi non c’è alcuna italiana nella top 10.

Factory della Comunicazione

I grandi numeri sono appannaggio di Real Madrid (305 milioni), Bayern Monaco (257), Manchester City (252), Barcellona (222) e Arsenal (211), seguiti da Liverpool, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Inter e Juventus sono rispettivamente 13ª e 15ª, ma restano lontane dalle cifre inglesi e spagnole.

Il trend generale, come specifica il Corriere dello Sport, è di crescita dei costi: quasi tutte le big, a parte Inter (-4) e Milan (-13), mostrano un aumento del monte ingaggi rispetto alla stagione precedente, sintomo di un mercato più vivace e di una spinta a rafforzare le quadre.

Ma la lezione più chiara arriva dal campo: la capacità di valorizzare la rosa, la solidità di un progetto e la gestione tattica possono ribaltare il pronostico dei bilanci. Napoli e Roma — con lo stesso investimento salariale e numeri di costo/punto migliori — finora l’hanno dimostrato. Il bilancio definitivo arriverà a fine stagione, ma il campo, oggi, sorride a chi ha saputo spendere con misura e trasformare quei numeri in punti. 

 

Potrebbe piacerti anche
News

“Con Conte certi atteggiamenti non sono ammessi”

Calcio

Buongiorno giocherà la gara dell’ex, Rrahmani forse contro l’Inter

Calcio

El Kaddouri: “Forse con Conte qualche infortunio in più, ma poi vedi i…

Calcio

Napoli e Roma: virtuose ed in testa alla classifica

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.