Nella lista dei club più “costosi” il confronto sul monte ingaggi con l’Europa è impietoso

TOP 10. Il confronto con l’Europa è impietoso: nella lista dei club più “costosi” per monte ingaggi non c’è alcuna italiana nella top 10.

I grandi numeri sono appannaggio di Real Madrid (305 milioni), Bayern Monaco (257), Manchester City (252), Barcellona (222) e Arsenal (211), seguiti da Liverpool, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Inter e Juventus sono rispettivamente 13ª e 15ª, ma restano lontane dalle cifre inglesi e spagnole.

Il trend generale, come specifica il Corriere dello Sport, è di crescita dei costi: quasi tutte le big, a parte Inter (-4) e Milan (-13), mostrano un aumento del monte ingaggi rispetto alla stagione precedente, sintomo di un mercato più vivace e di una spinta a rafforzare le quadre.

Ma la lezione più chiara arriva dal campo: la capacità di valorizzare la rosa, la solidità di un progetto e la gestione tattica possono ribaltare il pronostico dei bilanci. Napoli e Roma — con lo stesso investimento salariale e numeri di costo/punto migliori — finora l’hanno dimostrato. Il bilancio definitivo arriverà a fine stagione, ma il campo, oggi, sorride a chi ha saputo spendere con misura e trasformare quei numeri in punti.