Napoli e Roma: virtuose ed in testa alla classifica

I numeri sono economicamente diversi rispetto alle altre squadre di Serie A, ma Napoli e Roma sono in vetta. Il CdS ha analizzato la situazione: “Spendono meno, ma corrono più di tutti. Napoli e Roma sono l’eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi, secondo i dati di Transfermarkt, e alla sosta per le nazionali si trovano appaiate in vetta”. Scrive il quotidiano: “Il Napoli, campione la scorsa stagione, ha incrementato il monte ingaggi rispetto a un anno fa di 30 milioni, segnando una scelta di crescita e profondità: più risorse per rimpolpare la rosa e reggere sforzi su più fronti. Lo stesso ha fatto la Roma, che segna un +24 e ha trovato in Gasperini la formula per trasformare continuità in risultati concreti: pragmatismo tattico, scelte mirate e rendimento collettivo, seguendo la scia di quanto fatto da Ranieri nella passata stagione. Due strade diverse, stesso esito pratico, considerando però che i giallorossi non sono partiti con l’obiettivo dichiarato dello scudetto.

Il panorama sotto la vetta resta variegato. Il Milan è a 91 milioni (-13), la Lazio a 73 con un aumento di 300mila euro rispetto alla scorsa stagione, la Fiorentina a 64 (+8) e l’Atalanta a 59 (+3): cifre che raccontano differenze di dimensione e progetto, ma anche l’eterogeneità del nostro campionato. In coda, squadre con buste paga decisamente più leggere come Pisa (19), Lecce (20) e Parma (24) mostrano quanto sia ampia la forbice economica che caratterizza la Serie A”

Factory della Comunicazione