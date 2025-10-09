Monte ingaggi Serie A: Vlahovic il più pagato, Inter al top, vola il Napoli con un +41%

Il confronto tra le big della Serie A: nerazzurri e Milan tagliano, crescono Juve, Roma e Napoli. Vlahovic resta il più pagato del campionato, ma De Bruyne fa lievitare il monte ingaggi partenopeo.

Factory della Comunicazione

Nel calcio moderno, il successo si costruisce con il lavoro, la strategia… e inevitabilmente con gli investimenti. Lo sanno bene le squadre italiane impegnate in Champions League, costrette a inseguire le superpotenze europee non solo sul campo ma anche sul piano economico.

Tra le protagoniste della Serie A, è il Napoli a sorprendere: il club azzurro ha deciso di alzare l’asticella dopo lo scudetto vinto con Antonio Conte, puntando su rinforzi di alto livello e aumentando in modo deciso il monte ingaggi. La crescita rispetto alla scorsa stagione è di circa +41%, passando da 92 a quasi 135 milioni di euro netti. Un balzo notevole, dovuto in gran parte all’arrivo di Kevin De Bruyne, il cui stipendio da 5,5 milioni netti (più bonus) pesa molto, soprattutto al lordo, dove supera quello di Romelu Lukaku, comunque il più pagato della rosa grazie ai benefici del Decreto Crescita. Chiude il podio partenopeo il giovane Rasmus Hojlund, con 4 milioni annui.

L’Inter resta in vetta, ma spende con più attenzione

Nonostante un leggero calo, è ancora l’Inter a detenere il primato del monte ingaggi in Italia. I nerazzurri, forti di risultati recenti e di un progetto tecnico consolidato, hanno mantenuto una rosa di alto livello, ma stanno cercando di alleggerire il peso salariale con una politica più oculata: via elementi come Taremi e Pavard, dentro profili meno onerosi come Bonny e Sucic.

Juventus e Roma: spese in salita, obiettivi diversi

A Torino, la Juventus aveva programmato una stabilizzazione dei costi, ma la permanenza di Dusan Vlahovic, con i suoi 12 milioni netti (oltre 22 lordi), ha impedito un vero contenimento delle spese. Il serbo resta il giocatore più pagato del campionato, davanti a Lautaro Martinez (9 milioni + bonus) e Paulo Dybala.

Proprio la Roma ha investito con decisione, complice l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina. Il monte stipendi ha superato i 100 milioni, ma i primi risultati in campionato sembrano dare ragione alla società, che condivide il primo posto in classifica proprio con l’Inter.

Milan, la regina del risparmio

Chi ha davvero tirato il freno è il Milan, che ha chiuso la sessione estiva con un bilancio ingaggi sotto i 100 milioni, grazie soprattutto agli addii di Bennacer e Adli. Il più pagato rimane Rafael Leao con 5,5 milioni netti (anche in questo caso agevolati dal Decreto Crescita), ma nel complesso i rossoneri hanno adottato una linea più sostenibile, premiata da un equilibrio nei conti.

Classifica Top 3 ingaggi giocatori Serie A (netti):

Dusan Vlahovic (Juventus) – 12 milioni Lautaro Martinez (Inter) – 9 milioni + bonus Paulo Dybala (Roma) – 8 milioni

Il panorama è chiaro: la lotta per il vertice in Serie A e in Europa si gioca anche – e soprattutto – sul terreno degli investimenti. Il Napoli rilancia, l’Inter mantiene la leadership, Juve e Roma puntano al rilancio, mentre il Milan prova a vincere… tagliando.

Fonte: Gazzetta dello Sport